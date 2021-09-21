حدث في مثل هذا اليوم.. إعلان اسم «المملكة العربية السعودية» على يد الملك المؤسس

الرياض - محمد عبدالله - يوافق مثل هذا اليوم (21 سبتمبر)إعلان اسم المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز –عبر تويتر- أنه في يوم (21/5/1351 هـ- ٢١ سبتمبر ١٩٣٢م)، تم إعلان اسم المملكة العربية السعودية، بعد توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ورجاله في أنحاء الوطن، وفقًا لما ورد في صحيفة أم القرى في عددها رقم (406).

يُذكر أن المملكة تحتفي بعد غد الخميس باليوم الوطني الـ91، وتقام بهذه المناسبة العديد من الفعاليات والعروض الجوية للمقاتلات السعودية والحفلات الترفيهية.

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