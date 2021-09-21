الحصيني عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار بـ 7 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أجواء اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنها ستكون حارة نسبيًا بالنهار، مع أمطار على سبعة مناطق..

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض.

وأشار الباحث في الطقس إلى رياح من متوسطة لشبه قوية، على المنطقتين الغربية والشرقية من المملكة.

في السياق ذاته، وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتبدأ الحالة الجوية في الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الـ 9 مساء اليوم الثلاثاء.

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