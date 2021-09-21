بالفيديو.. الكشف عن أغلى صقر في السعودية.. سعره وصل إلى مليون و750 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - كشف الصقار عبد الرحمن الحربي، عن أغلى طائر بالمملكة، مشيرًا إلى أنّه أحد الصقور والذي بيع بمبلغ 1.7 مليون ريال.

وقال الحربي في تصريحات للإخبارية، إنَّ الصقر اشتراه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد، مؤكدًا أنَّ هذا الطائر يدرّ إنتاجًا كثيرًا لصاحبه.

وأضاف الحربي أنَّ هذا الطائر تميّز بمزرعته الطيبة التي تربى فيها، مشيرًا إلى أنّ قوة الطائر تقاس من خلال قوة جناحه.

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