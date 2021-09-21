بالرابط.. خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى كيفية الحصول على معاش الضمان.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقها الإلكتروني أنه يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم الضغط على «الخدمات الالكترونية».

ثم اختيار خدمات وكالة الضمان ثم اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على هذا الرابط «أضغط هنا».

التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت آلية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، كما حددت كذلك الفئات المستفيدة به.

وأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيد التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

وشددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على أنه يجب أن يتضمن نموذج الطلب بيانات عدة منها:

- الاسم الرباعي لمقدم الطلب.

- رقم هويته الوطنية.

- تاريخ الميلاد.

- العنوان الوطني.

- معلومات التواصل.

- رقم الحساب البنكي.

- اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي

وأوضحت اللائحة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي.

وأضافت اللائحة أنَّه يعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي.

وأكَّدت اللائحة أنه يستثنى من شرط الجنسية كل من: زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، أن يكون لديها إقامة سارية المفعول تقديم ما يثبت الحالة.

وكذلك يستثنى من شرط الجنسية أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

ويستحقّ الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، معاش الضمان الاجتماعي بشرط أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.

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