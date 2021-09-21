من معمل صغير للخضار لامتلاك «فرعين» ميني ماركت.. فتاة سعودية تروي قصة كفاحها

الرياض - محمد عبدالله - أثبتت «ريم الناصر» قدرة المرأة السعودية على تحقيق النجاح؛ حيث بدأت في عام 2018 بإنشاء مشروعها الخاص وكان عبارة عن معمل صغير للخضار والخضار المقطع والفواكه، لتصل في 2021 إلى «فرعين» ميني ماركت بأحياء مدينة الرياض.

وقالت الناصر لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إنها افتتحت فرعا لمشروعها في حي الملز منذ فترة وحاليا افتتحت فرعا آخر في حي الروضة.

وأضافت أن المشروع يقوم أيضا بتوصيل الطلبات إلى المنازل عن طريق التطبيقات، موضحة أن الخضار المقطع يشهد إقبالا لأن الوقت لا يتيح فرصة للجميع لتقطيع الخضار إضافة إلى قلة العاملات المنزليات كما أن الخضار المقطع يناسب المرأة العاملة.

وأوضحت الناصر أن مشروعها قائم على الدعم الحكومي وأن الجهات المعنية ساعدتها كثيرًا، وحتى اليوم تتابع تلك الجهات التوسع في مشروعها.

وأشارت إلى أن التركيز في العمالة قائم على توظيف بنات وأبناء البلد، وفي كل فرع يوجد فريقان للشابات والشباب في الأعمال الإدارية والكاشير.

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مصادر «عاجل»: تحديثات لقراري ضوابط التأنيث والتوطين بالأسواق وتنظيم بيئة عمل المرأة