تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة اليوم على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن سحب رعدية وهطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعددٍ من مناطق المملكة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

رياح نشطة وسحب رعدية

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر» إنَّ مناطق الرياض «السليل – وادي الدواسر»، جازان «أبو عريش – أحد المسارحة – الدرب – بيش - صبيا» تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية وسحبًا رعدية.

بينما تشهد مناطق عسير «أبها – أحد رفيدة – الحرجة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب» أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ حيث توقع نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

أمطار رعدية

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أنَّ مناطق الباحة «الحجرة – المخواة – فرعة – غامد الزناد - قلوة» ومكة المكرمة «أضم – العرضيات – ميسان – الطائف – الجموم العاصمة المقدسة» تشهد أمطارًا رعدية مع تجمع للسحب الرعدية.

سحب رعدية ممطرة

وذكر مركز الأرصاد أنَّ مناطق المدينة المنورة «المهد – وادي الفرع - العيص» وعسير «بيشة - تثليث»، تشهد سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح أنَّ مناطق الشرقية «الخفجي – النعيرية – حفر الباطن - قرية العليا – الأحساء - بقيق»، والحدود الشمالية «رفحاء» والقصيم «الشماسية – المذنب – بريدة - عنيزة» والرياض «الزلفي – العاصمة الرياض – الغاط – المجمعة – المزاحمية – شقراء - رماح» تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة.

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