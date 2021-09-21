«أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بعسير من أتربة وأمطار غزيرة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كل من (رجال المع -المجاردة -بارق -محايل)، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات القادمة.

وطالبت «أمن الطرق» عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه بتكوُّن سحب رعدية وهطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعددٍ من مناطق المملكة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر» إنَّ مناطق الرياض «السليل – وادي الدواسر»، جازان «أبو عريش – أحد المسارحة – الدرب – بيش - صبيا» تشهد أتربة مثارة وأمطارًا وسحبًا رعدية.

بينما تشهد مناطق عسير «أبها – أحد رفيدة – الحرجة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب» أمطارًا متوسطة إلى غزيرة؛ حيث توقع نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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