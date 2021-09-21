عودة «عبدالمعين حدادي» من رحلة علاج امتدت 5 أعوام بعد إصابته بالحد الجنوبي

الرياض - محمد عبدالله - عاد فجر اليوم الثلاثاء، عبدالمعين حدادي، الجندي البطل الذي أصيب في الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج امتدَّت إلى 5 أعوام، حسبما أكدت قناة «الإخبارية».

وكانت سيلة الحدادي، والدة الجندي عبدالمعين، قد أكّدت في وقت سابق، تأدية التحية العسكرية خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لابنها في المستشفى؛ حيث قالت إنَّ تصرفها كان تلقائيًا وهي فخورة بما فعلته، ولا تهتمّ بأي سخرية أو انتقاد.

وأضافت الحدادي في تصريحات تلفزيونية، أنَّ التحية العسكرية التي أدَّتها كانت تحية حب واحترام لولي العهد ولولاة الأمر، وهي فخورة بذلك ولا يهمها موجات السخرية والانتقادات التي تعرَّضت لها.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الكشف عن أغلى صقر في السعودية.. سعره وصل إلى مليون و750 ألف ريال