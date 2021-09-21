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عودة «عبدالمعين حدادي» من رحلة علاج امتدت 5 أعوام بعد إصابته بالحد الجنوبي

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الرياض - محمد عبدالله - عاد فجر اليوم الثلاثاء، عبدالمعين حدادي، الجندي البطل الذي أصيب في الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج امتدَّت إلى 5 أعوام، حسبما أكدت قناة «الإخبارية».

وكانت سيلة الحدادي، والدة الجندي عبدالمعين، قد أكّدت في وقت سابق، تأدية التحية العسكرية خلال زيارة ولي العهد الأمير لابنها في المستشفى؛ حيث قالت إنَّ تصرفها كان تلقائيًا وهي فخورة بما فعلته، ولا تهتمّ بأي سخرية أو انتقاد.

وأضافت الحدادي في تصريحات تلفزيونية، أنَّ التحية العسكرية التي أدَّتها كانت تحية حب واحترام لولي العهد ولولاة الأمر، وهي فخورة بذلك ولا يهمها موجات السخرية والانتقادات التي تعرَّضت لها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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