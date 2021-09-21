اليوم.. الأمير خالد الفيصل يعلن اسم الفائز بجائزة الاعتدال

الرياض - محمد عبدالله - يعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، اسم الفائز في جائزة الاعتدال.

وذكرت إمارة منطقة مكة –عبر حسابها على تويتر- أن الأمير خالد الفيصل سيعلن اليوم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة للعام 2021.

يُذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما.

وكذلك رسالته التي عنوانها: «لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة»، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي.

وتم خلال الدورة الماضية ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية.

ووقع الاختيار على شخصية وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

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