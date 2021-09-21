الكشف عن أغلى صقر في السعودية.. اشتراه مسؤول خليجي كبير... فيديو

كشف متخصص سعودي في تربية الصقور عن أغلى طائر في المملكة، اشتراه مسؤول خليجي كبير.

جاء ذلك في لقاء أجراه برنامج "الراصد" الذي يبث على قناة "الإخبارية"، مع الصقار عبد الرحمن الحربي.

وقال الحربي إن أغلى صقر في المملكة اشتراه منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات.

وأوضح أن سعره بلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن "هذا الصقر تميّز في مزرعته الطيبة التي نشأ فيها".

وبحسب الحربي، فإن هناك عدة عوامل تعلب الدور الأبرز في تحديد سعر الصقور، أولها قوة جناح الطائر.

وتولي المملكة بشكل خاص ودول الخليج عمومًا أهمية كبيرة لتربية الصقور، وتنظم السعودية عدة معارض لها، ويدر سوق الصقور ملايين الدولارات سنويا.

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