منع مراسل الإخبارية من تصوير مخالفات التوطين بسوق خضار بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاجأ مراسل قناة الإخبارية من منعه من ممارسة عمله والتصوير داخل أحد أسواق الخضار بالرياض.

ورصد تقرير تلفزيوني تكدس العمالة المخالفة وغياب التوطين بأحد أسواق الخضار جنوب الرياض.

هيمنة العمالة المخالفة

وتفاجأ مراسل برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، بمنعه من التصوير داخل سوق خضار العزيزية بالرياض بعدما كشف عن غياب التوطين وهيمنة العمالة المخالفة بالمجمع.

وبعد مشادة كلامية، اضطر المراسل لإخراج التصريح بالتصوير ليتمكن من متابعة عمله.

غياب قرار التوطين

وكشف التقرير عن غياب قرار توطين نشاط بيع الخضار الصادر في عام 2020 عن سوق خضار العزيزية، حيث توجد بسطات بالكامل لا يوجد بها مواطنون.



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