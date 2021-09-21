الموافقة على تسجيل وإدراج أسهم شركة إنماء الروابي بالسوق الموازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13/2/1443هـ الموافق 20/09/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة إنماء الروابي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.

وأوضحت السوق المالية “تداول”، في بيان لها: “أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري”.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

الأسهم السعودية

وبالأمس تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة الاثنين بنحو 0.9 في المائة والتي تعادل 100 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11300 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 11299 نقطة، وذلك بتأثر من تراجع أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، وذلك خلال منتصف التعاملات.

الأسهم الهابطة

وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8 في المائة، بينما تراجع سهم سابك بنحو 1.6 في المائة، حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 13 شركة باللون الأخضر و182 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 7 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 4.11 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 120.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 190.9 ألف صفقة.



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