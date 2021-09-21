- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تَحول حفل زفاف عروسين في المكسيك، إلى كارثة، بعدما شب حريق كبير ناجم عن ألعاب نارية.
وأظهر مقطع فيديو، العروسين وهما يرقصان وسط فرحة الحضور؛ بينما كانت الألعاب النارية تنطلق على المسرح.
ولسوء الحظ، فقد تسببت شرارة صادرة عن تلك الألعاب في إشعال الزينة التي كانت خلف مسرح الحفل.
واضطر الحضور لإخلاء الحفل؛ بينما ظهر بعضهم وهو يصور مشهد الحريق.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن حفل الزفاف الذي شهد الحادثة، كان في المكسيك، ولم تذكر أي معلومات عن وقوع ضحايا.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:55 AM
تسببت شرارة صادرة عن الألعاب النارية في إشعال الزينةفي المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة
تَحول حفل زفاف عروسين في المكسيك، إلى كارثة، بعدما شب حريق كبير ناجم عن ألعاب نارية.
وأظهر مقطع فيديو، العروسين وهما يرقصان وسط فرحة الحضور؛ بينما كانت الألعاب النارية تنطلق على المسرح.
ولسوء الحظ، فقد تسببت شرارة صادرة عن تلك الألعاب في إشعال الزينة التي كانت خلف مسرح الحفل.
واضطر الحضور لإخلاء الحفل؛ بينما ظهر بعضهم وهو يصور مشهد الحريق.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن حفل الزفاف الذي شهد الحادثة، كان في المكسيك، ولم تذكر أي معلومات عن وقوع ضحايا.
، في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.