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أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين، إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني، أن هناك محاولة انقلابية فاشلة وندعو الجماهير للتصدّي لها.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:30 AM
وسط دعوات للجماهير للتصدّي لها والدفاع عن البلاد وحماية الانتقالأنباء عن انقلاب في السودان للسيطرة على الحكم والتلفزيون الرسمي يؤكّد
أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين، إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني، أن هناك محاولة انقلابية فاشلة وندعو الجماهير للتصدّي لها.
، أنباء عن انقلاب في السودان للسيطرة على الحكم والتلفزيون الرسمي يؤكّد ،
المصدر : الخليج 365
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