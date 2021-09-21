تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 212.68 ريال (56.71 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 186.09 ريال (49.62 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.51 ريال (42.54 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 124.06 ريال (33.08 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6618.75 ريال (1765 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1488.74 ريال (397 دولارا).

انتعشت أسعار الذهب يوم الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

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وتراجع الذهب 2.7% يوم الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر/أيل