بعد إصابته بالحد الجنوبي.. عودة البطل حدادي من رحلة علاج امتدت 5 أعوام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل أحد أبطال الحد الجنوبي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج امتدت خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية.

عودة البطل لأرض الوطن

وقال البطل عبدالمعين حدادي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بعلاجه على نفقته الخاصة، معبراً عن فخره وحبه للأمير محمد بوضع صورته على صدره.

يُشار إلى أن حدادي تعرض لإصابة بالغة أثناء دفاعه عن سلامة الوطن وحماية أراضيه بالحد الجنوبي؛ نتج عنها إصابته بشلل كامل، ليصدر بعدها ولي العهد أمراً بعلاجه في الخارج.

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