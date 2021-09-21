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وثيقة رسمية.. الملك فيصل أقر اليوم الوطني وقصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال الأول

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

وثيقة رسمية.. الملك فيصل أقر اليوم الوطني وقصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال الأول

المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس إطلاق اسم

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وثيقة رسمية، نشرتها دارة الملك عبدالعزيز أن الاحتفال رسمياً باليوم الوطني، بدأ للمرة الأولى عام 1965م، عندما أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز مرسوما ملكياً، بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية؛ هو اليوم الوطني للمملكة.

وشدد الأمر الملكي الكريم على ضرورة تخصيص يوم وطني محدد للمملكة يتم الاحتفال به في كل عام.

وثيقة رسمية.. الملك فيصل أقر اليوم الوطني وقصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال الأول - متابعات الخليج 365

قصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال

واحتضن قصر أبو حجارة في الطائف أول احتفالات المملكة باليوم الوطني، كونه المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس إطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” بعد التوحيد.

وكانت المناسبات الوطنية التي يُحتفل بها قبل ذلك الحين؛ “يوم الجلوس الملكي”، وهو مناسبة غير ثابتة، ففي عهد الملك عبدالعزيز كان يوم 8 يناير، ومن ثم أصبح 12 نوفمبر في عهد الملك سعود.

وثيقة رسمية.. الملك فيصل أقر اليوم الوطني وقصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال الأول - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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