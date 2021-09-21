وثيقة رسمية.. الملك فيصل أقر اليوم الوطني وقصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وثيقة رسمية، نشرتها دارة الملك عبدالعزيز أن الاحتفال رسمياً باليوم الوطني، بدأ للمرة الأولى عام 1965م، عندما أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز مرسوما ملكياً، بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية؛ هو اليوم الوطني للمملكة.

وشدد الأمر الملكي الكريم على ضرورة تخصيص يوم وطني محدد للمملكة يتم الاحتفال به في كل عام.

قصر أبو حجارة يحتضن الاحتفال

واحتضن قصر أبو حجارة في الطائف أول احتفالات المملكة باليوم الوطني، كونه المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس إطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” بعد التوحيد.

وكانت المناسبات الوطنية التي يُحتفل بها قبل ذلك الحين؛ “يوم الجلوس الملكي”، وهو مناسبة غير ثابتة، ففي عهد الملك عبدالعزيز كان يوم 8 يناير، ومن ثم أصبح 12 نوفمبر في عهد الملك سعود.



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