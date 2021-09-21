الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً عن الأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 212.56 ريال، أي ما يعادل نحو 56.68 دولار، بينما عيار 22 سجل سعر 194.84 ريال أي ما يعادل نحو 51.96 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 185.99 ريال، أي ما يعادل نحو 49.60 دولار تقريبا، فيما سجل عيار 18 سعر 159.42 ريال أي ما يعادل نحو 42.51 دولار تقريبا.

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