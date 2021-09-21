سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكوّن سحبا رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا و تستمر حتى الـ 9 مساء.

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