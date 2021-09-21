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شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
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سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكوّن سحبا رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا و تستمر حتى الـ 9 مساء.
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