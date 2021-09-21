اخبار السعوديه

سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكوّن سحبا رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا و تستمر حتى الـ 9 مساء.


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا