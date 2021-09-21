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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن إطلاقها روزنامة فعاليات تنظمها بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة بعدد من المحاضرات والندوات والمسابقات المجتمعية والمنتجات الإعلامية حضوريًّا وافتراضيًّا، وبمشاركة جميع الجهات الأكاديمية والعمادات المساندة وإدارات الجامعة المختلفة.
وتتناول الفعاليات مَحاور عدة من ضمنها: جهود المملكة التعليمية والهندسية والتقنية، ورعاية طلاب المنح، وتعليم الإنسان حول العالم، وخدمة المملكة في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعليم اللغة العربية، إضافة إلى جهود الجامعة في تعزيز الصحة النفسية والتطورات النظامية والقضائية.. إلى جانب مسابقات ثقافية مجتمعية مختلفة ومتنوعة، منها: مسابقة أجمل قصيدة وطنية، وجدارية وطن رقمية، ومسابقة أجمل تصميم وطني، وأجمل صورة فوتوغرافية، وركن احتفائي يقام بمجمع الراشد مول بالمدينة المنورة.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:29 AM
بمشاركة جميع الجهات الأكاديمية والعمادات المساندة والإدارات المختلفةالجامعة الإسلامية.. مسابقات مجتمعية ومنتجات إعلامية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن إطلاقها روزنامة فعاليات تنظمها بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة بعدد من المحاضرات والندوات والمسابقات المجتمعية والمنتجات الإعلامية حضوريًّا وافتراضيًّا، وبمشاركة جميع الجهات الأكاديمية والعمادات المساندة وإدارات الجامعة المختلفة.
وتتناول الفعاليات مَحاور عدة من ضمنها: جهود المملكة التعليمية والهندسية والتقنية، ورعاية طلاب المنح، وتعليم الإنسان حول العالم، وخدمة المملكة في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعليم اللغة العربية، إضافة إلى جهود الجامعة في تعزيز الصحة النفسية والتطورات النظامية والقضائية.. إلى جانب مسابقات ثقافية مجتمعية مختلفة ومتنوعة، منها: مسابقة أجمل قصيدة وطنية، وجدارية وطن رقمية، ومسابقة أجمل تصميم وطني، وأجمل صورة فوتوغرافية، وركن احتفائي يقام بمجمع الراشد مول بالمدينة المنورة.
، الجامعة الإسلامية.. مسابقات مجتمعية ومنتجات إعلامية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 ،
المصدر : الخليج 365
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