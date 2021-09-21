محمد بن مسعود - الدمام - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 95810؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:29 AM الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 95810؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636. الكلمات المفتاحية ، الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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