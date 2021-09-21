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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3367 إصابة جديدة بفيروس ، و262 وفاة يوم الاثنين؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و573044 إصابة، والوفيات إلى 271765 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل: إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:21 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و262 وفاة يوم الاثنين؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و573044 إصابة، والوفيات إلى 271765 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل: إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.

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، خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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