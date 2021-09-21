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سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفًا و263 إصابة، حسب ما أفادت به المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:22 AM
خلال الساعات الـ24 الماضيةكوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفًا و263 إصابة، حسب ما أفادت به المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.
، كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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