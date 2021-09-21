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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:17 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.

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، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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