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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:17 AM
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤيةتنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.
، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ،
المصدر : الخليج 365
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