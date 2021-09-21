، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.