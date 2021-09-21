شكرا لقرائتكم خبر عن «حدادي» بعد عودته من رحلة العلاج .. شكرا لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -

أصيب بالشلل الكامل بسبب إصابة في الحد الجنوبي

- والدة عبدالمعين: "عدت للوطن بعد غربة طويلة للعلاج بفضل ولي العهد"

بعد رحلة علاج امتدت إلى 5 أعوام، وتوجيه

بعلاجه على نفقته الخاصة، عاد الجندي عبدالمعين حدادي إلى أرض الوطن اليوم وهو يقف على قدميه، وذلك بعد أن كان مشلولا شللا كاملا بسبب إصابة على الحد الجنوبي ونقل على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.

من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وقال عبدالمعين في تصريح للإخبارية : "الفضل لله ثم لولي العهد ووالدتي"، وعبرت والدته عن امتنانها وسعادتها في عودة الحياة لابنها الذي أصبح بإمكانه الوقوف مجددا على قدميه قائلة : "عدت للوطن بعد غربة طويلة للعلاج بفضل ولي العهد"

وارتدى حدادي لحظة وصوله، قميصًا مطبوعًا بصورة لسمو ولي العهد وهو يزوره في أحد المستشفيات حيث كان يتلقى العلاج.