السعودية | قوات برية سعودية تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات رباعية

شكرا لقرائتكم قوات برية سعودية تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات رباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية السعودية، الاثنين إلى اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته، الثلاثاء.

قوة سعودية إلى اليونان

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية العقيد الركن خالد عبدالله العليان وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

ويأتي هذا التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية التي ستشارك من ضمن التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.