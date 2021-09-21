محمد بن مسعود - الدمام - تشمل السليل ووادي الدواسر.. وتستمر الحالة حتى الخامسة صباحًا أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار رياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء. "الأرصاد" ينبِّه منطقة الرياض: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-21 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار رياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 02:05 AM تشمل السليل ووادي الدواسر.. وتستمر الحالة حتى الخامسة صباحًا تشمل السليل ووادي الدواسر.. وتستمر الحالة حتى الخامسة صباحًا أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار رياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء. ، "الأرصاد" ينبِّه منطقة الرياض: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية ،

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