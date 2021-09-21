، "جمعية التمريض" تتوعَّد بمقاضاة كاتبة سعودية بعد تغريدات اعتبرتها "مسيئة" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجمعية السعودية للتمريض رفع دعوى قضائية ضد كاتبة سعودية بإحدى الصحف المحلية ردًّا على ما جاء في بعض تغريداتها، التي اعتبرتها مسيئة إلى مهنة التمريض ومنسوبيها.
وقالت الجمعية إنها تستنكر ما جاء في بعض التغريدات على منصة "تويتر" بأحد الحسابات المنسوبة إلى كاتبة بإحدى الصحف المحلية، التي طالت بالإساءة مهنة التمريض ومنسوبيها عامة، والتمريض السعودي خاصة، مؤكدة حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي أو لفظي، أو إساءة أو استنقاص، نظرًا لما تُشكِّله هذه المهنة من دور محوري في منظومة الرعاية الصحية.
وشدَّدت الجمعية في بيان على أن الأنظمة والقوانين في السعودية ومنشآتها الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة، تكفل حفظ حقوق المرضى التي تُعتبر أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة، بتقديم الرعاية اللازمة لهم دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة، التي تمليها مجموعة القيم العليا لأخلاقيات مهنة التمريض.
وأشارت الجمعية السعودية للتمريض إلى أنه انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الكادر التمريضي.
"جمعية التمريض" تتوعَّد بمقاضاة كاتبة سعودية بعد تغريدات اعتبرتها "مسيئة"خالد علي الخليج 365 2021-09-21
أعلنت الجمعية السعودية للتمريض رفع دعوى قضائية ضد كاتبة سعودية بإحدى الصحف المحلية ردًّا على ما جاء في بعض تغريداتها، التي اعتبرتها مسيئة إلى مهنة التمريض ومنسوبيها.
وقالت الجمعية إنها تستنكر ما جاء في بعض التغريدات على منصة "تويتر" بأحد الحسابات المنسوبة إلى كاتبة بإحدى الصحف المحلية، التي طالت بالإساءة مهنة التمريض ومنسوبيها عامة، والتمريض السعودي خاصة، مؤكدة حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي أو لفظي، أو إساءة أو استنقاص، نظرًا لما تُشكِّله هذه المهنة من دور محوري في منظومة الرعاية الصحية.
وشدَّدت الجمعية في بيان على أن الأنظمة والقوانين في السعودية ومنشآتها الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة، تكفل حفظ حقوق المرضى التي تُعتبر أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة، بتقديم الرعاية اللازمة لهم دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة، التي تمليها مجموعة القيم العليا لأخلاقيات مهنة التمريض.
وأشارت الجمعية السعودية للتمريض إلى أنه انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الكادر التمريضي.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:39 AM
أعلنت الجمعية السعودية للتمريض رفع دعوى قضائية ضد كاتبة سعودية بإحدى الصحف المحلية ردًّا على ما جاء في بعض تغريداتها، التي اعتبرتها مسيئة إلى مهنة التمريض ومنسوبيها.
وقالت الجمعية إنها تستنكر ما جاء في بعض التغريدات على منصة "تويتر" بأحد الحسابات المنسوبة إلى كاتبة بإحدى الصحف المحلية، التي طالت بالإساءة مهنة التمريض ومنسوبيها عامة، والتمريض السعودي خاصة، مؤكدة حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي أو لفظي، أو إساءة أو استنقاص، نظرًا لما تُشكِّله هذه المهنة من دور محوري في منظومة الرعاية الصحية.
وشدَّدت الجمعية في بيان على أن الأنظمة والقوانين في السعودية ومنشآتها الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة، تكفل حفظ حقوق المرضى التي تُعتبر أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة، بتقديم الرعاية اللازمة لهم دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة، التي تمليها مجموعة القيم العليا لأخلاقيات مهنة التمريض.
وأشارت الجمعية السعودية للتمريض إلى أنه انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الكادر التمريضي.
، "جمعية التمريض" تتوعَّد بمقاضاة كاتبة سعودية بعد تغريدات اعتبرتها "مسيئة" ،
المصدر : الخليج 365
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