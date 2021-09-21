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فيديو.. عودة بطل بالحد الجنوبي على قدميه بعد علاجه من الشلل على نفقة ولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عاد البطل عبدالمعين حدادي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء، إلى المملكة، من رحلة علاج امتدت 5 أعوام في أمريكا، على خلفية إصابته في الحد الجنوبي.

وكان عبدالمعين حدادي، مشلولا شللا كاملا عند لحظة إصابته، ليوجه على الفور صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد -حفظه الله- بعلاجه على نفقته الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البطل عبد المعين حدادي، إن الفضل لله ثم لولي العهد ووالدته، في الوقوف على قدميه من جديد بعد إصابته البليغة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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