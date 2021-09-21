شكرا لمتابعة خبر عن آل زلفة لبايدن وحزبه: سلمتوا الأفغان لعصابة وهربتم كالجرذان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

هاجم محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنهم آخر من يتحدث عن "حقوق الإنسان".

وقال آل زلفة: "السيد بايدن، السيدة كاميلا هاريس، السادة أعضاء الحزب الديمقراطي، السلام على من اتبع الهدى، ألا ترون يا سادة أنكم آخر من يتكلم عن حقوق الإنسان الذي جعلتموه شعارًا لحزبكم وانتم تغضون الطرف بشكل متعمد لما يقوم به الحوثة الإرهابيين في اليمن من قتل للأبرياء، وتجويع الشعب".

وتابع: "وغض الطرف بشكل متعمد ومنحاز لملالي إيران وما يقومون به من جرائم ضد الشعب الايراني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ليس في إيران فقط، بل في العراق، وسوريا، ولبنان واليمن، وهذا بردا وسلاما على قلوبكم وتتدخلون بشكل سافر ومخجل وممجوج في شؤون بلاد امنة ومستقرة مثل السعودية ومصر".

وأضاف: "أيها السادة الديمقراطيون تخليتوا بشكل مخجل عن الشعب الأفغاني، وسلمتوه لعصابة متخلفة ضحكت عليكم في محادثات الدوحة، وهزمت تاريخكم الدبلوماسي ومخابراتكم التي أوهمتوا العالم أنكم تحكمونه بقوتها فإذا بكمً تهربون كالجرذان غير آبهين بحقوق الإنسان، أي بلد بعد اليوم سيثق بكم وما تقولون".