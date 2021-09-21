أخبار السعودية.. جواز زواج الأب من أخت زوجة الابن.. وفيديو إطلاق نار على شخص في جدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأثنين؛ حيث أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (63) حالة مؤكدة، وتعافي (71) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2343) حالة، منها (339) حالة حرجة، موضحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546612) حالة فيما تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى (8667) حالة وفاة، وإلى التفاصيل:

جدول المخالفات المرورية والغرامات

نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي، جدول المخالفات المرورية والغرامات المقررة نظامًا على مخالفات السرعة، موضحة أن السرعات تم تحديدها على طريق المملكة، موضحة أن النظام نص على أن غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات تبدأ من 150 ريالًا وتصل إلى 2000 ريال، وذلك وفقًا للسرعة المحددة على الطريق ومقدار التزايد في السرعة.

جواز زواج الأب من أخت زوجة الابن

قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، إن الأب يجوز له أن يتزوج بأخت زوجة ابنه لأنها تعتبر «أجنبية عنه».

الصحة تحدد عدد جرعات لقاح كورونا المعداة

قالت وزارة الصحة السعودية، إن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون جرعة، كما شددت على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

فيديو إطلاق النار على شخص في جدة

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» مقطع فيديو يوثق حادث إطلاق شخص النار على آخر في محافظة جدة، ويظهر من خلال الفيديو أن الشخص الذي تعرض لإطلاق النار هو من وثق الحادث، فيما تسيل الدماء على ثوبه، وهو يردد: «شايف رماني الرجال».

الزكاة والضريبة والجمارك تدشن هويتها الجديدة

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، هويتها الجديدة التي تعكس دورها بالإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته، وتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، في ظل تكاتف الأفراد والقطاعيْن العام والخاص.

مركز الملك سلمان بدعم 49 دولة بـ8 أشهر

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مواصلة العمل الإغاثي على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أنه قدم دعمًا لـ49 دولة محتاجة لمدة 8 أشهر خلال العام الجاري.

لوحات خاصة بعبور النعام بالشوارع قريبًا

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، إن المركز لا يريد الحد من سعادة الناس، موضحًا أنه ستشهد شوارع المملكة لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها، مضيفًا أنه تم إطلاق أكثر من 600 كائن خلال الأشهر الماضية في أكثر من 16 موقعا بالمملكة.

«الداخلية»: ضبط 39 مخالفًا لنظام البيئة في

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال الأيام الماضية 39 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، ورصد فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر اليوم الإثنين، ضبط قوات الأمن لـ38 مخالفًا لرعيهم 2137 رأسا من الأغنام والإبل في مواقع ممنوعة و5 مخالفين بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع بمحافظة خميس مشيط.

فيديو عمليات حرق قرب مردم النفايات بالدمام

حولت عمليات الحرق قطعة أرض قريبة من مردم النفايات في الدمام إلى السواد، ويمارس عمليات الحرق مستخصلو الموارد من الإطارات بطريقة غير نظامية، ووثق مقطع فيديو، تلويث البيئة بالأدخنة الناجمة عن الحرق في وضح النهار، حيث يقوم شخص بحرق النفايات للحصول على القطع الحديدية من المخلفات، ويترك النيران من دون إطفائها.

تحذير من هطول أمطار وتدفق سيول في عسير

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، بارق، تنومة، محايل) حتى الساعة 9 مساءً، مشيرة إلى أن الحالة المشار إليها تشمل، نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط أمطار وتدفق سيول.

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