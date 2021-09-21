هيئة الإذاعة والتلفزيون تحتفل باليوم الوطني بعرض فيلم ملون نادر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الإذاعة والتفزيون عن عرض فيلم ملوَّن نادر يُعْرَض للمرة الأولى تاريخيًا يوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز، إلى مصر بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية، وذلك مع قرب اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه على «تويتر»: «لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين على قناة السعودية».

وأضاف الحارثي «يُعدّ العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي لاسيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا ويعتبر مرجعية وطنية إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان كما يأتي الإعلان عن فلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر والتي اتخذت من الخزامى هوية لها لتكون دلالة واضحة على الرغبة من الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي».

وأشار إلى أنه سيتم بث الفيلم كاملًا بحسب القناة السعودية عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة وأستديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

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