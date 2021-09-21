سفارة المملكة بالقاهرة تدعو المواطنين للاحتفال باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، عن دعوات للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة القاهرة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «يسر سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي دعوة المواطنين السعوديين الكرام بجمهورية مصر العربية لحضور حفل الاستقبال المقام بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية».

وأوضح أن حفل الاستقبال مخصص للمواطنين فقط؛ حيث سيتم استقبالهم في مقر السفارة بالقاهرة من 7 إلى 9 مساء الأربعاء المقبل.

بينما قال سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر عبر حسابه على تويتر: «حياكم الله في اليوم الخاص للمواطنين السعوديين بمصر الشقيقة للاحتفال بيوم الوطن العزيز، وعلى ثقة بأن حرصكم لن يقل عن حرصي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة بدقة للحفل، مع ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع».

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