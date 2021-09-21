شكرا لقرائتكم خبر عن «متعة السعادة الزوجية» في التنمية الاجتماعية بالشعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «متعة السعادة الزوجية».. عنوان الدورة التدريبية التي أقامتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببلدة الشعبة التابعة لمحافظة الأحساء، لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مقر اللجنة، واستهدفت مجموعة من أبناء المجتمع، وقدمها نخبة من المدربين المميزين، وهم: عمار بوفهيد وعلي العباد وعلي بوخمسين.

وتركزت أعمال الدورة على عدة محاور، أبرزها مثلث السعادة، وأولويات الرجل والمرأة، والتعايش الزواجي الصحي، وتحليل الخلافات الزوجية، والفروق النفسية والحوار الإيجابي بين الزوجين.

وتلمس اللجنة احتياجات المجتمع المحلي وتعمل على تلبيتها من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، فنفذت العديد من حملات التبرع بالدم والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية التي تهم المجتمع، والتي تهدف للرقي بالمستوى الثقافي للمجتمع، ما يعود بالنفع على المملكة.