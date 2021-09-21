شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يكرم المشاركين في «أسبوع الإبداع البلدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير بمقر الأمانة، نخبة من المحاضرين المشاركين في فعاليات الأسبوع البلدي الذي نفذته الأمانة، ممثلة بمركز الإبداع البلدي تزامنا مع الاحتفال العالمي للإبداع والابتكار تحت شعار «مدن المستقبل» مطلع شهر أبريل الماضي، والذي تضمن عددا من الأنشطة، بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات ذات الاختصاص من أجل حلول إبداعية وابتكارية في القطاع البلدي.

وقدم الجبير خلال اللقاء شكره وتقديره للمحاضرين المشاركين من الأكاديميين والمختصين في المجال العلمي والأكاديمي، والمختصين من ذوي العلاقة في مجال العمل البلدي وقطاعاتها، مشيرا إلى أن لدى الأمانة مسارات مهمة وفرصا للتفاعل بين الجانب العلمي والأكاديمي والمهني، ما يزيد فرص جودة العمل والخبرات المتبادلة لضمان استمرارية التطوير الذي تسعى إليه الأمانة بكافة قطاعاتها وخدماتها ومشاريعها، منوها إلى أهمية التعاون ضمن المبادرات المشتركة للاستفادة من التجارب وتطويرها ضمن اهتمامات منظومة عمل الأمانة في تطوير المدن وأنسنتها وتطوير الخدمات ورفع الشراكة المجتمعية.

وأكد المشاركون التطور الواضح الذي شهدته المنطقة الشرقية بكافة خدماتها، وما يتم تقديمه من مبادرات تطويرها بمشاركة مجتمعية وذوي اختصاص من الأكاديميين وخبراتهم، للتطوير الدائم من خلال ما يقدم من أفكار ورؤى تهدف إلى تعزيز الجانب الخدمي من خلال الأفكار الإبداعية.

وتخلل التكريم مناقشة الخطط المستقبلية للمبادرات التعاونية بين المشاركين والأمانة، وأهمية دور كلا الجانبين في خدمة القطاع البلدي لما يعود على تحقيق الأهداف والمسارات التي تسعى الأمانة إلى تطويرها، وتقديم الخدمات الأفضل لأهالي المنطقة الشرقية من المبادرات والتجارب والمشاريع المتطورة، خاصة فيما يتعلق بالمدن الذكية وأنسنة المدن، التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.