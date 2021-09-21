شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 زائر لمعرض «اسألني عن اللقاح» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذبت مبادرة «اسألني عن اللقاح» التي نفذتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء في أحد المجمعات التجارية، الزوار من كافة الأعمار، إذ زار المعرض الذي أقامته المبادرة أكثر من 1300 شخص، استفادوا من الأركان التوعوية الصحية، بينما زار الركن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من 300 زائر ‏استفادوا من خلاله بالاستشارات الطبية والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بأخذ اللقاح بلغة الإشارة، وأشاد الجميع بهذا المعرض الذي احتوى على الكثير من المعلومات الصحية التي تمس جميع أفراد المجتمع، خاصة أنه تضمن ركنا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة. ونفذت المبادرة ضمن الجهود المبذولة والخدمات الصحية المقدمة والتسهيلات التي تقدمها المديرية لنشر الوعي الصحي والمعلومة الصحية الصحيحة لمختلف شرائح المجتمع.