شكرا لقرائتكم خبر عن «مطبخيات» لتنمية مهارات بنات «تربية» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارا لتنظيم السلسلة المتكاملة من المهارات الحياتية التي تنظم شهريا، نفذت وحدة البرامج والأنشطة بدار التربية الاجتماعية للبنات بالأحساء برنامج «مطبخيات» مع القسم الفني «المراقبات» وأخصائيات الدار، وشرح البرنامج أساسيات الطبخ، وإعداد بعض الأكلات بالمقادير والخطوات، مع اتباع الأمن والسلامة أثناء الطبخ.

وينفذ البرنامج كل شهر مع المستفيدات، بعد أن أبدت الفتيات إعجابهن به وطالبن باستمراره.

وشكرت مدير الدار نورة بنت فلاح القحطاني المشاركين في البرنامج، وأشادت بتلك البرامج الحياتية وبدورها الكبير في تنمية مهارات المستفيدات.