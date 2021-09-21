شكرا لقرائتكم خبر عن 215 موظفا و47 وحدة إدارية في جائزة الأمين للتميز بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت أمانة المنطقة الشرقية من المرحلة الأولى للدورة الثانية من جائزة الأمين للتميز، والتي تتمثل في استقبال المشاركات لفرعي الجائزة، وهما التميز الوظيفي والتميز المؤسسي، وبلغ عدد المتقدمين في فرع التميز الوظيفي بفئاتها الأربع 215 موظفا، فيما تقدمت 47 وحدة إدارية في فرع التميز المؤسسي بفئاتها الثلاث.

وأكد مدير عام الجودة والتميز المؤسسي والمشرف العام على الجائزة، م. علي بن سعيد القرني، أن الجائزة في دورتها الثانية شهدت نقلة نوعية من خلال عدد المشاركات، ونوعية التقارير المقدمة من قبل الإدارات والموظفين في الأمانة، ما يعكس مدى تأثير هذه الجائزة في تطوير الأعمال وتجويدها، وذلك إنفاذا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، والذي بدوره دعم الجائزة برعايته ومتابعته الدائمة، وحرصه على الاطلاع على كل التفاصيل ومراحل العمل أولا بأول.

وأشار إلى أن الجائزة شكلت لجنة تحكيم ولجنة أخرى للتقييم من خارج منسوبي الأمانة من الكفاءات الإدارية والعلمية والخبرات العملية في الجوائز والمنافسة المحكمة، وذلك بهدف الحيادية مع جميع المشاركين والوقوف على مسافة واحدة منهم، موضحا أن لجنة الجائزة تتأهب حاليا لفرز المشاركات من خلال لجنة التقييم وفق المعايير والشروط والأحكام الخاصة بالجائزة.