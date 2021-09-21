شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية الملكية تشارك في «التمرين الرباعي» باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية ، إلى جمهورية اليونان، للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته اليوم.

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب، والعقيد الركن خالد عبدالله العليان، وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية. ويأتي هذا التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية.