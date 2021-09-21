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.. وباحثون من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ينالون الوسام

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الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم: د. منصور بن سالم الحميميدي، م. خالد بن أحمد اليوسف، م. مازن بن محمد اليوسف، ياسر بن عبدالله المطيري، عبدالرحمن بن محمد بن رقيب، علي بن أحمد آل صمع، عبدالعزيز بن محمد بن رشود.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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