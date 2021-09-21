شكرا لقرائتكم خبر عن .. وباحثون من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ينالون الوسام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم: د. منصور بن سالم الحميميدي، م. خالد بن أحمد اليوسف، م. مازن بن محمد اليوسف، ياسر بن عبدالله المطيري، عبدالرحمن بن محمد بن رقيب، علي بن أحمد آل صمع، عبدالعزيز بن محمد بن رشود.