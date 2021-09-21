شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ضمن الأعلى «تحولا رقميا» بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير «GovTech» الصادر عن البنك الدولي. ونوه محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان، بالدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة، مما أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، مشيدا بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

ويقيس التقرير مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسة وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في المجالات التنموية كافة وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة لتكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الصعد.