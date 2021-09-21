شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي» يبحث تعزيز التعاون مع الجامعات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح السلمي، أمس، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، يرافقها القنصل العام في جدة فارس أسعد، ومستشار ورئيس القسم السياسي آلان كلاوس، ورئيس المراسم إيمان عصفور.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالقائم بالأعمال والوفد المرافق لها، مثمنا لها الزيارة، كما جرى استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والبحثي بين الجامعة والجامعات الأمريكية.

وأشادت مارتينا سترونغ بما اطلعت عليه في الجامعة من إمكانات ومرافق ورؤية إستراتيجية، وذلك خلال حديثها حول إستراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية، ومواكبتها التطور العلمي.