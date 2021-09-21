شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 263 كجم مشتقات تبغ مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 263 كيلو من المعسل ومشتقات التبغ مجهولة المصدر، إضافةً إلى كميات من نكهات السجائر الإلكترونية، ضمن حملة مشتركة مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والدخل على محلات بيع الشيش والمعسل، وتم استكمال كافة الإجراءات النظامية.

كانت البلدية قد أزالت 39 ألف متر مربع من التعديات والمباني والورش المخالفة، في المنطقة الصناعية «خضرية الدمام»، وذلك بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بأمانة المنطقة الشرقية.

وأغلقت البلدية 48 ورشة وإشعار المالك بضرورة إزالتها، وذلك إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية إضافةً إلى رصد عددٍ من المخالفات والتعديات، ولعدم تجاوب المالك مع إشعارات البلدية شرعت البلدية بمشاركة الإدارة العامة للصيانة والتشغيل وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام في أعمال الإزالة وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية ورصد جميع المخالفات وتطبيق كافة العقوبات النظامية ضد المخالفين.