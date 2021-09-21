شكرا لقرائتكم خبر عن تدني مستوى النظافة يغلق منشأة «صناعات خفيفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة الأسواق، التابعة لبلدية غرب الدمام، منشأة للصناعات الخفيفة؛ لعدم توافر الاشتراطات البلدية، وتدني مستوى النظافة العامة، وذلك خلال جولات المراقبين على المواقع الصناعية.

كانت إدارة صحة البيئة قد باشرت حادث انهيار سقف مغسلة ملابس؛ للوقوف على الإجراءات النظامية وإحالة المنشأة إلى برنامج إعادة التأهيل، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني.

فيما تواصل إدارة المراقبة والنظافة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملاتها بإشعار المخيمات والصنادق العشوائية والتي تستخدم لتربية الماشية والذبح العشوائي دون مراعاة لاشتراطات صحة البيئة، وذلك تمهيدًا لإزالتها.

وتكثف البلدية جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.