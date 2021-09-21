شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» تتزين بـ 13 ألف علم و929 مجسما جماليا في «اليوم الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91، عبر حزمة من البرامج والتجهيزات، تتضمن نشر الأعلام في الطرق الرئيسية والميادين والواجهات والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية، وإضاءات الزينة، والمجسمات.

مشاريع تنموية

وأوضحت أن الاحتفالات تشمل تدشين عدد من المشاريع التنموية بحاضرة الدمام، ومنها ميدان العرضة، وميدان ودوار عنان السماء، بالإضافة إلى تدشين شارع عبدالله بن رواحة، والشارع التاسع، وشارع سفيان بن وهب، بالدمام، ضمن برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة، وكذلك افتتاح جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد، ضمن برامج رفع كفاءة الطرق وتحسين السلامة المرورية.

هوية وانتماءوأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه تم تركيب الشعارات الوطنية، وتزيين الشوارع والطرق بالإضاءة والزينة، في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وبلغ إجمالي عدد الأعلام بشوارع وطرق وميادين المنطقة 13.750 علما، وتزيين أعمدة الإنارة بـ 6143 من إضاءات الزينة، وتضمين 662 لوحة إعلانية تحمل هوية اليوم الوطني وصور ولاة الأمر حفظهم الله، والعبارات الخاصة باليوم الوطني، إضافة إلى أكثر من 500 شاشة إلكترونية، و929 مجسما جماليا بأشكال مختلفة ومتنوعة تتحدث عن هوية اليوم الوطني، وكذلك شعار المملكة، وغيرها من أشكال جمالية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات المختلفة والتي تشمل فقرات ترفيهية وثقافية، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي ستشارك فرحة الأهالي باليوم الوطني.

خطة متكاملةوقال: إن أمين المنطقة م. فهد الجبير وجه جميع الوكالات والإدارات والبلديات بالاستعداد لتنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني 91، والتي تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعا، حيث قامت الأمانة بوضع خطة متكاملة، تتضمن التجهيزات والاستعدادات، من خلال قيام الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع، وكافة البلديات، بأعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني.

تزيين المبانيوبين «الصفيان» أن الاحتفاء يشمل تزيين 8 مبان بإضاءة Led city color وإضافة أجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض هوية اليوم الوطني، وكذلك عروض ليزر ترسم صور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وشعار المملكة، على عدد من مباني الأمانة وبلدياتها، إضافة إلى الشوارع الرئيسية، مثل طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد، وشارع الخليج، وكذلك عدد من الطرق الرئيسية في الخبر مثل، طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز/ العزيزية، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير تركي، وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير فيصل بن فهد، وكذلك عدد من الطرق الرئيسية في مدينة الظهران مثل، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد، والطريق المحلي لطريق الأمير محمد بن فهد، وممشى الظهران في حي الدوحة الشمالية، فيما تم تزيين وإنارة عدد من الدوارات مثل دوار سيهات ودوار الصدفة ودوار الأشرعة ودوار الصواري، وكذلك تزيين المداخل والواجهات البحرية بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وتزيين التقاطعات الواقعة على مداخل مدينة الدمام والدوارات، مثل طريق الأمير محمد مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق مع الملك فهد بن عبدالعزيز، إضافة إلى الواجهة البحرية والكورنيشات بمدن ومحافظات المنطقة.

الواجهات البحريةوأضاف إنه تم أيضا تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ والواجهات البحرية على مستوى أمانة الشرقية، والتي تبلغ 948 حديقة ومتنزها، فيما بلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء في حدود 14 مليون متر مربع، ومضامير المشي والتي تبلغ 196 ممشى بطول يتجاوز الـ 241 ألف متر، كما جرى تجهيز الطرق والميادين العامة والمتنزهات والحدائق العامة.

وأشار إلى تكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد عمال النظافة والآليات الخاصة بها في الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة، حرصا من أمانة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع المواطنين.

ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، خلال ارتيادهم الأماكن العامة، والحفاظ على المكتسبات العامة لينعم بها الجميع، كما دعا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والبلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.

ألف لوحة وشاشة إلكترونية تنبض بـ «عبارات الفرحة»

241 ألف متر «مضامير مشي» تتأهب لاستقبال الزوار

تدشين مشاريع تنموية بحاضرة الدمام خلال الاحتفالات