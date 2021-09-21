شكرا لقرائتكم خبر عن «القطيف» تحتفي بأطول جدارية وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ بلدية محافظة القطيف فعاليات احتفالية بعدد من المواقع في المحافظة، تشمل إطلاق المسابقات والفنون التشكيلية وبرامج وطنية، احتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ91.

وقال رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني إن سكان وزوار القطيف وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع العديد من البرامج والفعاليات الوطنية التي ستقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، إذ جرى إعداد خطة متكاملة للفعاليات في عدد من المواقع مع الأخذ في الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لافتا إلى أنه ستتم إقامة 8 فعاليات، مع تقديم جميع التسهيلات للجهات المشاركة في الاحتفالات.

وقال إنه سيتم توزيع ما يتجاوز الـ12 ألف هدية في اليوم الوطني، إضافة إلى فعاليات وطنية تشمل العرض الوطني بقلعة تاروت التراثية وعروض مسيرة بحارة القطيف، «اللنجات» بكورنيش المحيسنيات، وبرامج متنوعة بممشى جاوان ورسم أطول جدارية وطنية في شارع البيروني بمدينة صفوى، وعروض البايكرز بكورنيش الزهراء «الشبيلي»، وبرنامج دار الفن للرسم الحر للأطفال، بالإضافة لبرامج متنوعة في كورنيش الغدير بمدينة سيهات وحديقة الخزامى بمدينة عنك.