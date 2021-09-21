الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

البرلمان العربي: الاعتداء الحوثي على الصليف يستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا

متابعات الخليج 365 - واس

دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتدائها على ميناء الصليف المُطل على البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

عمل إرهابي:

وقال في بيانٍ له الليلة إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابياً يهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها.

تضامن مع المملكة:

وعبر البرلمان العربي عن تضامنه مع المملكة ودعمه لها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

شارك الخبر