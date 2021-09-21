، البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على ميناء الصليف ،

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دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءها على ميناء الصليف المُطل على البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.
وقال في بيانٍ له الليلة إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابيًا يهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها.
وعبّر البرلمان العربي عن تضامنه مع المملكة ودعمه لها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.
البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على ميناء الصليفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-21
دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءها على ميناء الصليف المُطل على البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.
وقال في بيانٍ له الليلة إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابيًا يهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها.
وعبّر البرلمان العربي عن تضامنه مع المملكة ودعمه لها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:05 AM
أكد أنه عمل إرهابي يهدد الملاحة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر
دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءها على ميناء الصليف المُطل على البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.
وقال في بيانٍ له الليلة إن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابيًا يهدد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها.
وعبّر البرلمان العربي عن تضامنه مع المملكة ودعمه لها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.
، البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على ميناء الصليف ،
المصدر : الخليج 365
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