، "لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "برايس" اعتبر أن المواطنين منعوا من ممارسة حقوقهم المدنية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض

نددت واشنطن، أمس (الاثنين)، بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات التشريعية التي أُجريت في روسيا الاتحادية أُجريت في ظروف لم تتوفر فيها إجراءات حرة وعادلة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "الروس مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية".