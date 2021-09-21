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"لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - "برايس" اعتبر أن المواطنين منعوا من ممارسة حقوقهم المدنية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض

نددت واشنطن، أمس (الاثنين)، بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات التشريعية التي أُجريت في روسيا الاتحادية أُجريت في ظروف لم تتوفر فيها إجراءات حرة وعادلة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "الروس مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية".

"لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-21

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض

نددت واشنطن، أمس (الاثنين)، بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات التشريعية التي أُجريت في روسيا الاتحادية أُجريت في ظروف لم تتوفر فيها إجراءات حرة وعادلة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "الروس مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443

01:14 AM

"برايس" اعتبر أن المواطنين منعوا من ممارسة حقوقهم المدنية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية – الرياض

نددت واشنطن، أمس (الاثنين)، بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات التشريعية التي أُجريت في روسيا الاتحادية أُجريت في ظروف لم تتوفر فيها إجراءات حرة وعادلة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "الروس مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية".

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، "لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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