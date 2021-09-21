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محمد بن مسعود - الدمام - نفى وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو غالاردو في تصريحاتٍ خاصة لـ "الخليج 365"، وجود أي عرض من قِبل النصر لضم المدرب.
وكان الصحفي بيدرو الميدا المهتم بسوق الانتقالات قد ذكر أن النصر تقدم بعرض لمدرب ريفربليت، الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وقال الميدا إن المدرب طلب مهلة للتفكير في العرض وأنه سيرد على النصراويين في غضون اليومين المقبلين.
وقال الإعلامي الأرجنتيني الشهير والتر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن المدرب لن ينتقل للدوري السعودي وإنه مرتبط بعقد مع الريفر وإنه حال رحيله فستكون وجهته لأحد الأندية الأوروبية القوية.
وكيل أعمال الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" يتحدث عن عرض "النصر"محمد السيّد الخليج 365 2021-09-20
نفى وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو غالاردو في تصريحاتٍ خاصة لـ "الخليج 365"، وجود أي عرض من قِبل النصر لضم المدرب.
وكان الصحفي بيدرو الميدا المهتم بسوق الانتقالات قد ذكر أن النصر تقدم بعرض لمدرب ريفربليت، الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وقال الميدا إن المدرب طلب مهلة للتفكير في العرض وأنه سيرد على النصراويين في غضون اليومين المقبلين.
وقال الإعلامي الأرجنتيني الشهير والتر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن المدرب لن ينتقل للدوري السعودي وإنه مرتبط بعقد مع الريفر وإنه حال رحيله فستكون وجهته لأحد الأندية الأوروبية القوية.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:58 PM
نفى وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو غالاردو في تصريحاتٍ خاصة لـ "الخليج 365"، وجود أي عرض من قِبل النصر لضم المدرب.
وكان الصحفي بيدرو الميدا المهتم بسوق الانتقالات قد ذكر أن النصر تقدم بعرض لمدرب ريفربليت، الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وقال الميدا إن المدرب طلب مهلة للتفكير في العرض وأنه سيرد على النصراويين في غضون اليومين المقبلين.
وقال الإعلامي الأرجنتيني الشهير والتر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن المدرب لن ينتقل للدوري السعودي وإنه مرتبط بعقد مع الريفر وإنه حال رحيله فستكون وجهته لأحد الأندية الأوروبية القوية.
، وكيل أعمال الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" يتحدث عن عرض "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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